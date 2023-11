Projeto no Taquaril ocorre neste sábado (18), às 9h, com a expectativa de alcançar cerca de 300 pessoas e envolver nove ligas acadêmicas da FCM-MG

O Projeto "Ciências Médicas no Taquaril" tem desempenhado papel fundamental na promoção da saúde e educação na comunidade do Taquaril desde 2019, graças a uma parceria entre a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) e a Fundação Dom Cabral (FDC).

O projeto se concentra em atender aproximadamente 210 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos que frequentam a obra social. As atividades são planejadas de acordo com as necessidades identificadas em um diagnóstico situacional apurado no início de cada ano. À medida que novas demandas surgem ao longo do período de intervenção, o projeto se adapta para abordá-las de maneira eficaz.

Leia: Instituto de Olhos Ciências Médicas abre portas a serviço de urgência

O "Ciências Médicas no Taquaril" busca levar à comunidade local um dia de prevenção e promoção em saúde. Durante o evento, o projeto da FCM-MG oferece uma variedade de serviços à comunidade, incluindo aferição da pressão arterial e glicemia, orientação sobre queimaduras e acidentes com crianças, conscientização sobre o tabagismo, cuidados com doenças respiratórias, autocuidado, nutrição, exames de rastreio para adultos e idosos, desenvolvimento infantil e linguagens, além de rodas de conversa familiar e orientação sobre prevenção de lesões e câncer de pele.

Parceria

No âmbito desta colaboração, a FCM-MG empreende ações de responsabilidade social que servem como contrapartida para a concessão de bolsas pela Fundação Dom Cabral a estudantes de diversos cursos da instituição. Desde sua implementação nos primeiros anos no Taquaril, o programa de bolsas tem visto um aumento significativo, com a FDC oferecendo 70 bolsas para estudantes da FCM-MG em 2022, um número que se espera que se mantenha ou aumente em 2023.

Leia: BH: apenas 15% das crianças tomaram dose de reforço contra COVID-19

As atividades no Taquaril são coordenadas pela professora Raquel de Carvalho Lana e são mantidas pelo setor de Pesquisa e Extensão da faculdade. As ações do projeto ocorrem de forma regular nas instalações da Obra Social Paróquia São Gabriel e são lideradas pelas ligas acadêmicas Liga Acadêmica de Puericultura, Pediatria e Adolescência (LAPPA) e Liga de Saúde Mental (LASM).

O evento, que já ocorre desde 2019, ocorre neste sábado (18), às 9h, na Obra Social da Paróquia São Gabriel, na rua Teodoro Bonfim, 85, Taquaril. A expectativa é alcançar cerca de 300 pessoas e envolver nove ligas acadêmicas da FCM-MG, com a participação de 50 estudantes.