Na última quarta-feira (1/11), o Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM-MG) anunciou a abertura de portas do seu serviço de urgência. Isso significa o atendimento de chegada espontânea de pacientes para casos oftalmológicos, tanto de Belo Horizonte quanto de outros municípios. Todos os casos de urgência, classificados pelos critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA), vão ser atendidos de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Os serviços prestados pelo IOCM-MG são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Instituto de Olhos é uma das quatro instituições Ciências Médicas, mantidas pela Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), que oferecem serviços de assistência e educação ao estado. Para o presidente da Feluma, Wagner Eduardo Ferreira, este é mais um passo que mostra a dedicação da Fundação em oferecer uma medicina de qualidade para os mineiros: "A criação do serviço de urgência oftalmológica tem o objetivo de ampliar o atendimento assistencial de referência na área para a população mineira”.

O Instituto de Olhos Ciências Médicas é referência em tratamentos oftalmológicos no estado. A infraestrutura de qualidade proporciona à instituição ser o primeiro serviço em números de atendimentos oftalmológicos de Minas Gerais. Atualmente, comporta uma capacidade para 2 mil procedimentos/dia e para 40 mil procedimentos/mês.

Para o diretor técnico do IOCM-MG, Gustavo Heringer, a criação do serviço de urgência oftalmológica é essencial na atuação educacional do instituto: “O novo serviço de urgência será um campo prático funcional para os acadêmicos da graduação e para os residentes de oftalmologia do IOCM-MG”.

Saiba quais são os casos caracterizados como urgência oftalmológica

1-Trauma ocular de qualquer espécie;

2-Olho vermelho há 7 dias;

3-Dor ocular há 7 dias;

4-Baixa acuidade visual há menos de 7 dias;

5-Presença de corpo estranho.

O evento



No evento, estiveram presentes Helvécio Miranda Magalhães Junior, secretário de atenção especializada à saúde do Ministério da Saúde, representando a ministra da saúde, Nísia Trindade Lima. Além dele, autoridades do estado e município compareceram na solenidade: Valma Leite da Cunha, procuradora geral de Justiça da Procuradoria Geral de Minas Gerais; Bruno Alexander Vieira Soares, promotor de justiça da Procuradoria das Fundações do Ministério Público de Minas Gerais; Marcela Nunes Silvério Pimenta, diretora de regulação de média e alta complexidade em saúde, representando o secretário municipal de saúde de Belo Horizonte; e Maria Inez Cardoso Costa, referência técnica em oftalmologia da Secretaria Municipal de Saúde de BH.

A programação contou com uma solenidade no auditório do IOCM, voltada para a apresentação do espaço. Helvécio Miranda Magalhães Junior disse acreditar que oftalmologia concretizou uma ambição do governo federal para a assistência especializada: “Aqui na Ciências Médicas, temos um exemplo virtuoso na área oftalmológica, que é praticar a integralidade na atenção primária à saúde. Ou seja, o paciente chegar na unidade de saúde, ser atendido em todas as subespecialidades e ter seu problema resolvido".