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O que se diz no Congresso sobre a delação de Daniel Vorcaro

Até aqui, parlamentares tentam demonstrar tranquilidade

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/04/2026 09:35

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O que se diz no Congresso sobre a delação de Daniel Vorcaro
O que se diz no Congresso sobre a delação de Daniel Vorcaro crédito: Foto: Pedro França/Agência Senado

À espera da delação de Daniel Vorcaro, lideranças do Congresso dizem, nos bastidores, estar tranquilas.

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Mais do que isso: demonstram alívio ao constatar que “praticamente todo mundo” estaria envolvido.

O raciocínio da turma, ancorado numa expectativa de impunidade, claro, é o seguinte: se tem muita gente implicada, o foco ficará difuso e diminuirão as chances de punições individuais.

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Também há, entre parlamentares, a torcida para que a delação de Vorcaro se concentre em crimes financeiros e nas relações com bancos e investidores, deixando em segundo plano festinhas e conexões políticas.

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