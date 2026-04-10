O que se diz no Congresso sobre a delação de Daniel Vorcaro
Até aqui, parlamentares tentam demonstrar tranquilidade
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À espera da delação de Daniel Vorcaro, lideranças do Congresso dizem, nos bastidores, estar tranquilas.
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Mais do que isso: demonstram alívio ao constatar que “praticamente todo mundo” estaria envolvido.
O raciocínio da turma, ancorado numa expectativa de impunidade, claro, é o seguinte: se tem muita gente implicada, o foco ficará difuso e diminuirão as chances de punições individuais.
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Também há, entre parlamentares, a torcida para que a delação de Vorcaro se concentre em crimes financeiros e nas relações com bancos e investidores, deixando em segundo plano festinhas e conexões políticas.