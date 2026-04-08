Nem rachadinha nem 8 de janeiro: o foco dos ataques a Flávio Bolsonaro

No entorno de Lula, há quem defenda evitar a estratégia de atrelar Flávio Bolsonaro ao caso das rachadinhas. O argumento é que essa abordagem teria baixa efetividade eleitoral e ainda abriria espaço para a fácil associação, por parte dos adversários, do PT ao mensalão e ao petrolão.

Nos bastidores, a avaliação é de que o foco deve ser outro: colar Flávio à figura do pai e explorar o discurso da soberania nacional. A ideia é deslocar o eixo do debate, hoje ainda muito centrado nos atos de 8 de janeiro de 2023, para uma narrativa que envolva os movimentos de Donald Trump e apresente Flávio como alguém disposto a alinhar o país aos interesses dos Estados Unidos fala-se muito na pecha de “entreguista”.

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A estratégia passa por associar o filho do ex-presidente à “inconsequência da extrema-direita”, com o objetivo de conquistar a fatia do eleitorado de centro considerada decisiva para uma eventual reeleição de Lula.