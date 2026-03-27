O que mais surpreendeu Kassab na desistência de Ratinho Jr.

O anúncio da candidatura de Ratinho Jr. ao Planalto seria nesta sexta-feira, 27.

Todas as pesquisas internas do PSD indicavam o governador do Paraná como o nome da sigla com mais chances de avançar na campanha, já largando com algo próximo de 10% das intenções de voto.

A desistência, como a coluna mostrou aqui, foi comunicada no último domingo à noite a Gilberto Kassab, dirigente nacional da legenda, que agora escolherá entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite.

Na véspera, Ratinho Jr. chegou a publicar uma mensagem (imagem abaixo) afirmando “vamos virar a página do Brasil” e “vamos juntos transformar o Brasil num país moderno, inovador e melhor para todos os brasileiros”.

Horas depois, reuniu-se com o pai, o apresentador Ratinho, e decidiu “virar a página” da própria candidatura, surpreendendo aliados e deixando Kassab contrariado, algo raro nos bastidores do partido.

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