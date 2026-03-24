PT prefere Caiado a Eduardo Leite como candidato do PSD

Com a desistência de Ratinho Jr., o PT passou a torcer para que Ronaldo Caiado seja o nome do PSD ao Planalto.

A leitura entre petistas é a de que Caiado faria uma campanha voltada contra Lula, sem, no entanto, conseguir furar a bolha não atrairia nem lulistas, nem bolsonaristas.

Já Eduardo Leite, outro presidenciável do PSD, é visto como adversário potencialmente mais competitivo. Avalia-se que poderia capturar votos liberais hoje alinhados a Flávio Bolsonaro, além de dialogar com setores mais moderados da esquerda.

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Ainda assim, o discurso no PT segue na linha de que a chamada “terceira via” é “direita disfarçada”, e a indefinição no PSD é “sinal de fraqueza do outro lado” o que, na visão de lideranças petistas, acaba por fortalecer Lula.