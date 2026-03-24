Assine
overlay
Início PlatôBr

PT prefere Caiado a Eduardo Leite como candidato do PSD

Lideranças petistas avaliam que, de todo modo, Lula se fortalece com a indefinição no centro

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
24/03/2026 09:38

compartilhe

SIGA
x
PT prefere Caiado a Eduardo Leite como candidato do PSD
PT prefere Caiado a Eduardo Leite como candidato do PSD crédito: NETHO 6D

Com a desistência de Ratinho Jr., o PT passou a torcer para que Ronaldo Caiado seja o nome do PSD ao Planalto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A leitura entre petistas é a de que Caiado faria uma campanha voltada contra Lula, sem, no entanto, conseguir furar a bolha não atrairia nem lulistas, nem bolsonaristas.

Já Eduardo Leite, outro presidenciável do PSD, é visto como adversário potencialmente mais competitivo. Avalia-se que poderia capturar votos liberais hoje alinhados a Flávio Bolsonaro, além de dialogar com setores mais moderados da esquerda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda assim, o discurso no PT segue na linha de que a chamada “terceira via” é “direita disfarçada”, e a indefinição no PSD é “sinal de fraqueza do outro lado” o que, na visão de lideranças petistas, acaba por fortalecer Lula.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay