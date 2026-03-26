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O fator geracional na escolha do candidato de Kassab ao Planalto

Uma ala do PSD defende, nos bastidores, que a idade dos presidenciáveis deveria ser levada em conta

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/03/2026 11:23

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O fator geracional na escolha do candidato de Kassab ao Planalto
O fator geracional na escolha do candidato de Kassab ao Planalto crédito: Foto: Daniel Medeiros/PlatôBR

Algumas lideranças do PSD ponderaram à coluna, em reservado, que o fator geracional deveria pesar na escolha do candidato do partido à Presidência da República, após a desistência de Ratinho Jr.

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Embora haja a avaliação de que Ronaldo Caiado e Eduardo Leite tenham potencial eleitoral bastante semelhante, o governador gaúcho é visto por uma ala do PSD como opção mais coerente, caso prevaleça o raciocínio de Gilberto Kassab de que o PSD precisa “olhar para frente” e apostar em nomes que projetem a imagem do partido.

Leite tem 41 anos. Ronaldo Caiado, 76.

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Kassab tomará a decisão até a próxima terça-feira, 31.

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