O fator geracional na escolha do candidato de Kassab ao Planalto

Algumas lideranças do PSD ponderaram à coluna, em reservado, que o fator geracional deveria pesar na escolha do candidato do partido à Presidência da República, após a desistência de Ratinho Jr.

Embora haja a avaliação de que Ronaldo Caiado e Eduardo Leite tenham potencial eleitoral bastante semelhante, o governador gaúcho é visto por uma ala do PSD como opção mais coerente, caso prevaleça o raciocínio de Gilberto Kassab de que o PSD precisa “olhar para frente” e apostar em nomes que projetem a imagem do partido.

Leite tem 41 anos. Ronaldo Caiado, 76.

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Kassab tomará a decisão até a próxima terça-feira, 31.