Kassab foi avisado da desistência de Ratinho Jr. no domingo à noite

Gilberto Kassab, presidente do PSD, soube pelo próprio Ratinho Jr., no domingo à noite, da desistência da candidatura presidencial. Até então, estava tudo encaminhado para que o governador fosse lançado oficialmente nesta semana.

Ratinho alegou questões familiares e dificuldades para conduzir a própria sucessão no estado. Kassab ainda tentou demovê-lo, lembrando que o paranaense já aparecia com cerca de 10% das intenções de voto mesmo sem campanha estruturada e com projeção nacional ainda limitada.

O dirigente, no entanto, adotou tom compreensivo e, ainda no domingo, comunicou a decisão de Ratinho a Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. “Kassab não manda. Não é de ficar chateado. É uma das pessoas mais compreensíveis que conheço”, resumiu um deputado da sigla.

A tendência agora é que Caiado seja lançado candidato ao Planalto nesta semana, enquanto Leite deve disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul, segundo lideranças do partido. O cenário em Goiás também pesa: a boa colocação da mulher do governador nas pesquisas para o Senado reforça o desenho que empurra Caiado para a corrida presidencial.

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A interlocutores, Kassab refuta a leitura de que o PSD “bateu cabeça”. Sustenta que segue à frente do maior partido do país e lembra que, até dias atrás, a legenda tinha três presidenciáveis agora, ainda mantém dois no tabuleiro.