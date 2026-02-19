Assine
Lideranças do PT esperavam rebaixamento da Acadêmicos de Niterói

Escola de samba que homenageou Lula na Sapucaí foi rebaixada à Série Ouro do Carnaval Carioca

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
19/02/2026 02:05

Lideranças do PT do Rio de Janeiro já esperavam que a Acadêmicos de Niterói fosse ser rebaixada para a Série Ouro da liga de escolas de samba. À coluna, petistas alegaram que haviam sido “avisados do risco” após o desfile da agremiação, que homenageou Lula na Sapucaí.

Antes da apuração, lideranças do PT relataram medo de que o rebaixamento fosse usado como arma política contra o presidente.

Nessa quarta-feira, 18, após o resultado que rebaixou a Acadêmicos de Niterói, bolsonaristas publicaram vídeos nas redes sociais comemorando e afirmando que o resultado “se repetirá” nas eleições de outubro.

