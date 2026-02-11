Mais uma do kit eleitoral: Lula quer fixar piso para professor da rede privada

O kit eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já conta com a isenção de IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5 mil, o programa Gás do Povo para oferecer gratuitamente botijões de gás para famílias de baixa renda e o programa Reforma Casa Brasil, que oferece empréstimos para famílias com renda bruta de até R$ 9,6 mil, deve ganhar mais um proposta ainda em 2026. O petista determinou aos ministros que coloquem de pé um projeto que estabeleça um piso salarial para professores da rede privada.

A ideia foi levada ao petista no jantar que ele ofereceu na semana passada a líderes da base aliada e ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Em um momento descontraído, ao final do jantar, o líder do PV, Aliel Machado (PR), disse ao presidente que tinha uma ideia que poderia ser tão popular quanto a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e expôs sua intenção de protocolar a proposta na Câmara. Lula ouviu e imediatamente chamou Olavo Noleto, futuro ministro da Secretaria de Relações Institucionais, para dar andamento ao texto.

O presidente orientou que os detalhes sejam tratados com os ministros Camilo Santana (Educação) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação) em reunião marcada para a semana após o Carnaval, no Planalto. “Eles [o governo] não sabiam que o piso que vale hoje para os professores da rede pública não vale para a rede privada”, disse o deputado, que tem duas irmãs empregadas em escolas particulares.

Um ponto de atenção nesse debate que pode ser usado pelos donos de escolas privadas para barrar a discussão e acabar virando um efeito colateral é como o piso pode afetar o preço das mensalidades, diante do potencial aumento dos custos com mão de obra.

Apesar do temor, o deputado acredita que o texto pode passar facilmente no Congresso por não envolver aumento de despesas para o governo. A proposta se assemelha ao piso criado para outras categorias, como professores da rede pública e enfermeiros, projeto aprovado pelo Congresso na pandemia. Na conversa no Torto, não chegou a ser discutido qual seria um valor mínimo razoável para os salários dos professores da rede privada.