'ABSOLUTAMENTE TRANQUILO'

Anistia: ‘não estou comprando voto’, diz senador autor de novo projeto

Senador Esperidião Amin nega que tenha apresentado projeto de lei da anistia para agradar a Bolsonaro

Tatiana Farah
Repórter
12/01/2026 09:06 - atualizado em 12/01/2026 10:28

Anistia: 'não estou comprando voto', diz senador autor de novo projeto

O senador Esperidião Amin (PP/SC), afirmou à coluna que não protocolou o novo projeto de lei da anistia no Congresso para agradar a Jair Bolsonaro e ganhar seu apoio na eleição deste ano. O PL elaborado pelo senador propõe a anistia do ex-presidente e de todos os envolvidos nos processos da tentativa de golpe e do 8 de Janeiro.

“Na eleição, se o projeto de anistia ajudar, é muito bem-vindo. Mas eu também perco votos”, disse Esperidião. “Não estou comprando voto. Estou assumindo posição.”

A mudança de Carlos Bolsonaro para Santa Catarina, onde deve concorrer ao Senado pelo PL, embolou o meio de campo do senador, uma vez que os bolsonaristas também defendem outra candidatura, a da deputada Caroline de Toni.

Esperidião Amin, no entanto, disse que está “absolutamente tranquilo” com as candidaturas colocadas e que é amigo de décadas de Bolsonaro.

“Não sei [se o projeto de lei favorece o apoio do bolsonarismo], mas me favorece com a minha consciência. Não sei se vai ser aprovado, mas sei que estou do lado certo. O inquérito do 8 de Janeiro foi uma inquisição”, disse o senador.

