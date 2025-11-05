Esperidião Amin diz que conta com ‘simpatia’ de Bolsonaro, mas que apoio é incerto

O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse à coluna nesta terça-feira, 4, que é pré-candidato à reeleição ao Senado e que conta com a “simpatia” de Jair Bolsonaro. O senador, entretanto, reconheceu que o apoio ainda é incerto.

O cenário político da direita catarinense foi bagunçado após a entrada de Carlos Bolsonaro no jogo. Antes, o PL havia negociado apoio à deputada Caroline de Toni, do PL, e a Amin, que é o nome escolhido pelo governador do estado, Jorginho Mello, ao Senado.

Com a pré-candidatura de Carlos ao Senado por Santa Catarina, o PL apoiará apenas mais um nome no estado. O vereador carioca, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro defendem que a sigla apoie o nome de Carol de Toni em vez de Esperidião Amin.

O senador do PP afirmou que não sairá do partido e que espera uma composição política com o PL em torno de seu nome. Amin declarou que não sabe se será o candidato de Bolsonaro, mas destacou ter uma amizade de “longa data” com o ex-presidente e disse saber que contará com a simpatia do líder do PL.