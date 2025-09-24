A estratégia bolsonarista para ressuscitar a anistia em projeto na Câmara

Com a anistia escanteada na Câmara, o PL recalibrou a estratégia para ressuscitá-la e derrubar a proposta de Paulinho da Força de somente reduzir as penas dos condenados no STF pelo 8 de Janeiro. Os bolsonaristas querem voltar a incluir a anistia no texto por meio da votação de destaques.

Outros mecanismos do regimento, como emendas, também serão usados para modificar o relatório de Paulinho.

A estratégia foi comunicada a Jair Bolsonaro na tarde desta quarta-feira, 24, pelo deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe. Valadares visitou o ex-presidente em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar.

Hugo Motta também já está avisado.