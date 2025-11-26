Ramagem ‘seguro’ nos EUA gera ironias sobre planos italianos de Zambelli

A fuga de Alexandre Ramagem aos Estados Unidos, onde ele disse estar “seguro” e com anuência do governo Donald Trump, tem despertado ironias entre bolsonaristas a respeito da fuga de Carla Zambelli à Itália.

A deputada, afinal, passou por solo americano em sua rota de fuga, mas preferiu seguir caminho rumo ao país europeu, crente de que sua cidadania italiana lhe garantiria impunidade — Zambelli chegou a dizer que era “intocável” na Itália. Acabou presa, em julho, e tem sua extradição em trâmite junto à Justiça italiana, a pedido do governo brasileiro.

Já Ramagem, localizado pelo PlatôBR em Miami na semana passada, está nos EUA desde setembro, apegado à sanção aplicada pelo governo Donald Trump a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. O deputado do PL já desafiou o ministro do STF a pedir sua extradição ao governo americano, que considera o ministro um violador de direitos humanos.

“Quando Carla fugiu ainda não tinha sanção, Magnitsky, mas Eduardo já estava nos Estados Unidos. Ela poderia calcular que seria um cenário mais seguro ficar ali, mas… É a Carla”, resumiu um colega de partido de Ramagem e Zambelli.