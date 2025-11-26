Assine
overlay
Início PlatôBr

Ramagem ‘seguro’ nos EUA gera ironias sobre planos italianos de Zambelli

Carla Zambelli chegou a passar pelos Estados Unidos em sua rota de fuga, mas seguiu viagem à Itália, onde foi presa

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
26/11/2025 06:08

compartilhe

SIGA
x
Ramagem ‘seguro’ nos EUA gera ironias sobre planos italianos de Zambelli
Ramagem ‘seguro’ nos EUA gera ironias sobre planos italianos de Zambelli crédito: Platobr Politica

A fuga de Alexandre Ramagem aos Estados Unidos, onde ele disse estar “seguro” e com anuência do governo Donald Trump, tem despertado ironias entre bolsonaristas a respeito da fuga de Carla Zambelli à Itália.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A deputada, afinal, passou por solo americano em sua rota de fuga, mas preferiu seguir caminho rumo ao país europeu, crente de que sua cidadania italiana lhe garantiria impunidade — Zambelli chegou a dizer que era “intocável” na Itália. Acabou presa, em julho, e tem sua extradição em trâmite junto à Justiça italiana, a pedido do governo brasileiro.

Já Ramagem, localizado pelo PlatôBR em Miami na semana passada, está nos EUA desde setembro, apegado à sanção aplicada pelo governo Donald Trump a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. O deputado do PL já desafiou o ministro do STF a pedir sua extradição ao governo americano, que considera o ministro um violador de direitos humanos.

“Quando Carla fugiu ainda não tinha sanção, Magnitsky, mas Eduardo já estava nos Estados Unidos. Ela poderia calcular que seria um cenário mais seguro ficar ali, mas… É a Carla”, resumiu um colega de partido de Ramagem e Zambelli.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay