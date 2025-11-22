Câmara avalia suspender repasse de cota parlamentar a Ramagem após ida aos EUA

A Câmara avalia suspender o repasse da cota parlamentar a Alexandre Ramagem após o deputado do PL do Rio de Janeiro ter viajado aos Estados Unidos sem comunicar a Casa. A estadia de Ramagem em Miami foi revelada pelo PlatôBR na quarta-feira, 19.

A modalidade de licença concedida a Ramagem — para tratamento médico — permite que o parlamentar continue recebendo cota parlamentar para o exercício do mandato. Entretanto, a Câmara quer pedir esclarecimentos sobre o suposto tratamento a que o deputado estaria sendo submetido.

Como mostrou a coluna, desde que saiu de licença, no início de setembro, e chegou aos Estados Unidos, Ramagem vem recebendo cota parlamentar para bancar despesas que vão de aluguel de um carro blindado e compra de combustíveis no Brasil a pacote de internet internacional.

Na sexta-feira, 21, Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Ramagem. O deputado bolsonarista foi condenado pelo STF a mais de 16 anos de prisão no processo do golpe. As prisões dos condenados para cumprimento de pena em regime fechado podem ser decretadas pela Corte nas próximas semanas.