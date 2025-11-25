Petistas dizem que Bolsonaro e Ramagem atrapalham anistia na Câmara

Depois de fugir para os Estados Unidos e ver Jair Bolsonaro ser preso, Alexandre Ramagem voltou a defender que uma anistia “ampla, geral e irrestrita” seja aprovada pelo Congresso. As articulações nesse sentido, no entanto, continuam sendo difíceis — na visão de petistas, mais difíceis do que já eram, exatamente por causa de Bolsonaro e Ramagem.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, declarou que a ida do deputado bolsonarista a Miami, onde foi localizado pelo PlatôBR, é mais um motivo de impedimento para que Hugo Motta coloque em votação o projeto de lei de anistia e redução de pena para os réus da tentativa de golpe. Ele citou também o já emblemático vídeo da tornozeleira eletrônica do ex-presidente.

“Há uma desmoralização política dessa turma bolsonarista com aquele vídeo em que o Bolsonaro reconhece que usou um ferro de solda na tornozeleira eletrônica. Espero que o presidente da Câmara, depois da fuga do Ramagem, não paute isso”, disse Lindbergh em encontro com jornalistas nessa segunda-feira, 24.

O petista anunciou que seu partido vai atuar para barrar a votação do projeto de lei:

“A gente não aceita que parem a pauta da Câmara para discutir anistia ou redução de penas. É um escândalo, completamente inconstitucional. É inapropriado. Colocaria essa Casa numa crise institucional violentíssima”, afirmou.

O líder do PT ainda respondeu a Motta, que rompeu relações com ele:

“Não é o Centrão que indica o líder do PT. São os deputados do PT. Eu vou continuar do mesmo jeito.”