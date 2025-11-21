Assine
Em Miami, Ramagem se cala publicamente e não atende nem líder do PL

PlatôBR localizou Alexandre Ramagem em Miami, de onde ele tem mantido silêncio; Condenado pelo STF, deputado bolsonarista tem licença da Câmara por motivos de saúde

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
21/11/2025 06:13

Alexandre Ramagem não se posicionou publicamente desde que o PlatôBR revelou que ele está há pouco mais de dois meses em Miami. O silêncio do bolsonarista, no entanto, não tem sido só na esfera pública. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, por exemplo, tem evitado se posicionar sobre por um motivo singelo: Ramagem não atende suas ligações há dois dias.

Sóstenes disse à coluna que ficou sabendo que Alexandre Ramagem está em Miami após a reportagem do PlatôBR, publicada na quarta-feira, 19. O líder do PL também afirmou que não sabia que o deputado estava de licença médica desde setembro — essa licença venceu em outubro e já foi renovada até 12 de dezembro.

A estadia de Ramagem nos Estados Unidos tem sido em um condomínio de luxo em North Miami.

O complexo Solé Mia tem acesso direto para uma piscina artificial do tamanho de dois campos de futebol. Cercada por areia e palmeiras, a “laguna” é preenchida com água cristalina, imitando uma praia caribenha, com oferta de atividades náuticas, como caiaque e stand up paddle. Há, ainda, várias quadras esportivas, playground, áreas para piquenique, estúdio de ioga, pista de cooper, trilhas para caminhadas e spa.

O condomínio é formado por dois prédios de 17 andares, com varandas amplas, construídas em linhas curvas sobre a fachada e vista livre para a costa. O aluguel de um apartamento simples no local custa, em média, R$ 2 mil a diária.

O ponto escolhido pelo deputado federal é um bairro recente, em expansão, com novos empreendimentos sendo erguidos ano a ano. Os moradores da região são, em sua maioria, famílias ricas da América Latina, inclusive muitos brasileiros. Num clube anexo ao Solé Mia, os moradores costumam se reunir para papear, beber e jogar padel, uma mistura de beach tênis e squash.

O condomínio de luxo conta com uma lagoa artificial que simula uma praia caribenha, de águas cristalinas

O complexo tem pista de caminhada, área para piquenique e até estúdio de ioga

O condomínio reúne endinheirados da América Latina e se autointitula como um ‘paraíso privado’

Na ‘laguna’, há diversas atividades esportivas, como stand up paddle

O condomínio fica entre o centro de Miami e a cidade de Fort Lauderdale

