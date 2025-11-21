Nos EUA desde setembro, Ramagem teve carro e combustível pagos pela Câmara

Nos Estados Unidos desde setembro, Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, recebeu neste período dinheiro da Câmara para pagar combustível e um carro blindado no Brasil e até pacote de internet internacional. O deputado teve uma licença concedida pela Casa por supostos problemas de saúde há dois meses, quando ele deixou o Brasil em uma viagem que, segundo investigadores, deu-se clandestinamente.

A modalidade de licença concedida a Ramagem permite que o deputado continue recebendo cota parlamentar para o exercício do mandato. Desde setembro, quando foi para os Estados Unidos, não há qualquer gasto de Ramagem com passagens aéreas — normalmente utilizadas por parlamentares para irem a Brasília e retornarem aos seus estados toda semana.

Em setembro, a Câmara pagou R$ 8 mil pela locação de um Toyota Corolla blindado de uma empresa do Rio de Janeiro. No mesmo mês, já licenciado, o deputado gastou R$ 2 mil dos cofres públicos em combustível, pagos a postos na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, e em Brasília.

Em outubro, primeiro mês em que o deputado esteve integralmente fora do Brasil, a Câmara continuou pagando o carro blindado para Alexandre Ramagem. O valor, entretanto, diminuiu para R$ 4,9 mil. Naquele mês, o deputado gastou R$ 3,6 mil da cota parlamentar em abastecimentos em postos de combustíveis da Barra da Tijuca.

Ramagem também contratou um pacote de dados internacional, por R$ 79, na última terça-feira, 18. A Câmara paga as contas telefônicas de todos os deputados, inclusive pacotes internacionais. No entanto, a contratação é permitida apenas para uso em missões oficiais.

Na quarta-feira, a Casa informou que não foi autorizada nenhuma missão do bolsonarista no exterior e que ele não comunicou que sairia do Brasil.

Ainda em novembro, os dados de gastos de Alexandre Ramagem incluem uma nota fiscal de um posto na Barra da Tijuca, no valor de R$ 230.

Licença na Câmara

Em 9 de setembro, Alexandre Ramagem pediu licença por 30 dias de seu mandato na Câmara. Em 13 de outubro, quatro dias após o prazo do fim da licença, o deputado bolsonarista pediu a extensão da medida por mais 60 dias, até 12 de dezembro.

Por se tratar de um pedido de licença médica, Ramagem tem acesso a todos os sistemas de presença e votação da Câmara e pode trabalhar de forma remota, como vem fazendo.

Em razão disso, embora esteja nos Estados Unidos, o parlamentar não apresenta uma falta sequer nos últimos meses. Em seu Instagram, Ramagem tem publicado vídeos de terno e gravata, como se estivesse trabalhando, nos quais comenta temas do Congresso.

Vida em condomínio de luxo

Como revelou o PlatôBR, Alexandre Ramagem está desde setembro em Miami. O deputado tem passado os dias em um condomínio de luxo em North Miami.

O complexo onde Ramagem está, o Solé Mia, tem acesso direto para uma piscina artificial do tamanho de dois campos de futebol. Cercada por areia e palmeiras, a “laguna” é preenchida com água cristalina, imitando uma praia caribenha, com oferta de atividades náuticas, como caiaque e stand up paddle. Há, ainda, várias quadras esportivas, playground, áreas para piquenique, estúdio de ioga, pista de cooper, trilhas para caminhadas e spa.

O condomínio é formado por dois prédios de 17 andares, com varandas amplas, construídas em linhas curvas sobre a fachada e vista livre para a costa. O aluguel de um apartamento simples no local custa, em média, R$ 2 mil a diária.

O condomínio de luxo conta com uma lagoa artificial que simula uma praia caribenha, de águas cristalinas O complexo tem pista de caminhada, área para piquenique e até estúdio de ioga O condomínio reúne endinheirados da América Latina e se autointitula como um ‘paraíso privado’ Na ‘laguna’, há diversas atividades esportivas, como stand up paddle O condomínio fica entre o centro de Miami e a cidade de Fort Lauderdale

