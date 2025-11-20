Deputado do PSOL pede a Moraes prisão de Ramagem, que está em Miami

O deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu a Alexandre de Moraes a prisão do deputado Alexandre Ramagem. A solicitação de Vieira a Moraes, nos mesmos termos que ele e o PSOL já tinham apresentado à Polícia Federal, foi feita após o PlatôBR localizar Ramagem em um condomínio de luxo em Miami, nessa quarta-feira, 19.

Além da prisão, o psolista pediu a Moraes medidas para garantir o retorno de Ramagem ao Brasil, por meio de um pedido de extradição ou cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos.

O parlamentar também solicitou que o ministro do STF verifique “a existência de passaportes ou outras condições que facilitem a sua evasão e adote medidas para apreensão ou bloqueio, caso estejam sob sua posse”

“No caso em tela, a residência ou permanência no exterior, conforme noticiado, pode configurar risco real de fuga, justificado para a decretação de prisão cautelar. Além disso, a gravidade dos crimes imputados (tentativa de golpe, organização criminosa) reforça a necessidade de cautela e intervenção judicial urgente para garantir a aplicação da lei”, afirmou o deputado.

Alexandre Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão no processo pela tentativa de golpe. Os recursos dele e de outros réus, incluindo Jair Bolsonaro, foram rejeitados pela Primeira Turma do Supremo. Deste modo, a execução da pena dos condenados, com prisões em regime fechado, pode ser decretada por Alexandre de Moraes nas próximas semanas.

Como revelou o PlatôBR, Alexandre Ramagem está desde setembro em Miami. O deputado tem passado os dias em um condomínio de luxo em North Miami.

O complexo onde Ramagem está, o Solé Mia, tem acesso direto para uma piscina artificial do tamanho de dois campos de futebol. Cercada por areia e palmeiras, a “laguna” é preenchida com água cristalina, imitando uma praia caribenha, com oferta de atividades náuticas, como caiaque e stand up paddle. Há, ainda, várias quadras esportivas, playground, áreas para piquenique, estúdio de ioga, pista de cooper, trilhas para caminhadas e spa.

O condomínio é formado por dois prédios de 17 andares, com varandas amplas, construídas em linhas curvas sobre a fachada e vista livre para a costa. O aluguel de um apartamento simples no local custa, em média, R$ 2 mil a diária.

O condomínio de luxo conta com uma lagoa artificial que simula uma praia caribenha, de águas cristalinas O complexo tem pista de caminhada, área para piquenique e até estúdio de ioga O condomínio reúne endinheirados da América Latina e se autointitula como um 'paraíso privado' Na 'laguna', há diversas atividades esportivas, como stand up paddle O condomínio fica entre o centro de Miami e a cidade de Fort Lauderdale

