Deputado do PSOL pede a Moraes prisão de Ramagem, que está em Miami
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, enviou a Moraes pedido nos mesmos termos que havia apresentado à Polícia Federal; PlatôBR localizou Ramagem em Miami
compartilheSIGA
O deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu a Alexandre de Moraes a prisão do deputado Alexandre Ramagem. A solicitação de Vieira a Moraes, nos mesmos termos que ele e o PSOL já tinham apresentado à Polícia Federal, foi feita após o PlatôBR localizar Ramagem em um condomínio de luxo em Miami, nessa quarta-feira, 19.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Além da prisão, o psolista pediu a Moraes medidas para garantir o retorno de Ramagem ao Brasil, por meio de um pedido de extradição ou cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos.
O parlamentar também solicitou que o ministro do STF verifique “a existência de passaportes ou outras condições que facilitem a sua evasão e adote medidas para apreensão ou bloqueio, caso estejam sob sua posse”
“No caso em tela, a residência ou permanência no exterior, conforme noticiado, pode configurar risco real de fuga, justificado para a decretação de prisão cautelar. Além disso, a gravidade dos crimes imputados (tentativa de golpe, organização criminosa) reforça a necessidade de cautela e intervenção judicial urgente para garantir a aplicação da lei”, afirmou o deputado.
Alexandre Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão no processo pela tentativa de golpe. Os recursos dele e de outros réus, incluindo Jair Bolsonaro, foram rejeitados pela Primeira Turma do Supremo. Deste modo, a execução da pena dos condenados, com prisões em regime fechado, pode ser decretada por Alexandre de Moraes nas próximas semanas.
Como revelou o PlatôBR, Alexandre Ramagem está desde setembro em Miami. O deputado tem passado os dias em um condomínio de luxo em North Miami.
O complexo onde Ramagem está, o Solé Mia, tem acesso direto para uma piscina artificial do tamanho de dois campos de futebol. Cercada por areia e palmeiras, a “laguna” é preenchida com água cristalina, imitando uma praia caribenha, com oferta de atividades náuticas, como caiaque e stand up paddle. Há, ainda, várias quadras esportivas, playground, áreas para piquenique, estúdio de ioga, pista de cooper, trilhas para caminhadas e spa.
O condomínio é formado por dois prédios de 17 andares, com varandas amplas, construídas em linhas curvas sobre a fachada e vista livre para a costa. O aluguel de um apartamento simples no local custa, em média, R$ 2 mil a diária.
O ponto escolhido pelo deputado federal é um bairro recente, em expansão, com novos empreendimentos sendo erguidos ano a ano. Os moradores da região são, em sua maioria, famílias ricas da América Latina, inclusive muitos brasileiros. Num clube anexo ao Solé Mia, os moradores costumam se reunir para papear, beber e jogar padel, uma mistura de beach tênis e squash.