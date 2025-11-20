Líder do PT pede prisão de Ramagem ao STF e cobra informações da Câmara

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, acionou o comando da Casa e o STF nesta quinta-feira, 20, a respeito da situação de Alexandre Ramagem, deputado condenado pelo Supremo no julgamento da tentativa de golpe. O PlatôBR localizou Ramagem em Miami nesta quarta-feira, 19.

No STF, Lindbergh pediu a prisão de Ramagem, a inclusão do bolsonarista na difusão vermelha da Interpol e a sua extradição ao Brasil. O petista apontou uso de passaporte irregular, violação de medidas cautelares e risco de aplicação da lei penal com a ida de Ramagem aos Estados Unidos.

À Câmara, Lindbergh Farias pediu esclarecimentos sobre a concessão de uma licença médica a Alexandre Ramagem a partir de setembro, como revelou a coluna. O petista também cobrou explicações sobre a certificação de presença e votações de Ramagem à distância.

“Um parlamentar condenado por crimes graves contra a democracia não pode fugir para Miami como se nada tivesse acontecido. A lei vale para todos e irá imperar contra o deputado fugitivo que seguiu o exemplo de Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, entre outros”, escreveu Lindbergh no X, antigo Twitter.

Alexandre Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão no processo pela tentativa de golpe. Os recursos dele e de outros réus, incluindo Jair Bolsonaro, foram rejeitados pela Primeira Turma do Supremo. Deste modo, a execução da pena dos condenados, com prisões em regime fechado, pode ser decretada por Alexandre de Moraes nas próximas semanas.

Licença na Câmara

Em 9 de setembro, Alexandre Ramagem pediu licença por 30 dias de seu mandato na Câmara. Em 13 de outubro, quatro dias após o prazo do fim da licença, o deputado bolsonarista pediu a extensão da medida por mais 60 dias, até 12 de dezembro.

Por se tratar de um pedido de licença médica, Ramagem tem acesso a todos os sistemas de presença e votação da Câmara e pode trabalhar de forma remota, como vem fazendo. Em razão disso, embora esteja nos Estados Unidos, o parlamentar não apresenta uma falta sequer nos últimos meses. Em seu Instagram, Ramagem tem publicado vídeos de terno e gravata, como se estivesse trabalhando, nos quais comenta temas do Congresso.

A modalidade de licença concedida a Alexandre Ramagem também permite que o deputado continue recebendo cota parlamentar para o exercício do mandato. Desde setembro, quando foi para os Estados Unidos, não há qualquer gasto de Ramagem com passagens aéreas — normalmente utilizadas por parlamentares para irem a Brasília e retornarem aos seus estados toda semana.

Os gastos da cota parlamentar também caíram: em julho e agosto foram R$ 43 mil e R$ 36 mil, respectivamente; em setembro, R$ 13 mil; e, em outubro, R$ 20 mil.

Em nota à coluna na noite dessa quarta-feira, a presidência da Câmara afirmou que a licença foi concedida mediante atestados médicos apresentados por Alexandre Ramagem. O comunicado disse que a Casa não foi informada sobre a saída do deputado do país e que não houve autorização para missão internacional de Ramagem.

Condomínio de luxo

Como revelou o PlatôBR, Alexandre Ramagem está desde setembro em Miami. O deputado tem passado os dias em um condomínio de luxo em North Miami.

O complexo onde Ramagem está, o Solé Mia, tem acesso direto para uma piscina artificial do tamanho de dois campos de futebol. Cercada por areia e palmeiras, a “laguna” é preenchida com água cristalina, imitando uma praia caribenha, com oferta de atividades náuticas, como caiaque e stand up paddle. Há, ainda, várias quadras esportivas, playground, áreas para piquenique, estúdio de ioga, pista de cooper, trilhas para caminhadas e spa.

O condomínio é formado por dois prédios de 17 andares, com varandas amplas, construídas em linhas curvas sobre a fachada e vista livre para a costa. O aluguel de um apartamento simples no local custa, em média, R$ 2 mil a diária.

O ponto escolhido pelo deputado federal é um bairro recente, em expansão, com novos empreendimentos sendo erguidos ano a ano. Os moradores da região são, em sua maioria, famílias ricas da América Latina, inclusive muitos brasileiros. Num clube anexo ao Solé Mia, os moradores costumam se reunir para papear, beber e jogar padel, uma mistura de beach tênis e squash.