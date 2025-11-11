A conversa de Lula e Pacheco e o clima para Messias no Senado

O tom da conversa entre Lula e Rodrigo Pacheco, prevista para a próxima quarta-feira, 12, definirá o clima para a indicação de Jorge Messias ao STF.

Aliados de Lula acreditam que o presidente usará o encontro para comunicar a escolha de Messias e reforçar o apoio do PT à eventual candidatura de Pacheco ao governo de Minas Gerais em 2026.

Petistas avaliam que, se Pacheco sair insatisfeito da reunião, a aprovação de Messias no Senado poderá enfrentar resistências. O advogado-geral da União não conta com uma maioria confortável entre os senadores — cenário oposto ao de Pacheco.

Aliados de Lula temem que uma eventual insatisfação pela escolha inclua uma reação de Davi Alcolumbre, principal defensor de Pacheco para a sucessão de Luís Roberto Barroso.

Alcolumbre tem dito que não atuará contra a indicação de Messias, tampouco fará campanha a favor. Uma movimentação contrária poderia abalar a boa relação dele com Lula.