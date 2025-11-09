Assine
COLÔMBIA

Lula defende Amazônia como eixo da nova economia verde

O chefe do executivo brasileiro participou, neste domingo (9/11), da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia (Celac-UE), na Colômbia

VO
Vanilson Oliveira
VO
Vanilson Oliveira
Repórter
09/11/2025 22:05

Lula defendeu o fortalecimento do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) como modelo de incentivo à preservação ambiental
Apesar de evitar escolher uma mulher para o STF, Lula defendeu uma liderança feminina na ONU crédito: Reprodução Canal Gov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o papel estratégico da Amazônia na transição energética e nas políticas de desenvolvimento sustentável. Ele participou, neste domingo pela manhã (9/11) da 4ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia (Celac-UE), que acontece em Santa Marta, na Colômbia.

O presidente retorna ao Brasil ainda neste domingo, indo direto para Belém, no Pará, onde participa da abertura da COP30, que acontece nesta segunda-feira (10/11). Lula defendeu o fortalecimento do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) como modelo de incentivo à preservação ambiental. “É uma solução inovadora para que nossas florestas valham mais em pé do que derrubadas”, declarou o presidente, reforçando a ideia de que o meio ambiente pode gerar renda e inclusão.

Ele também aproveitou sua fala para cobrar aos líderes que cuidem e preservem suas florestas. “A COP que está acontecendo no coração da Amazônia é uma oportunidade para a América Latina e o Caribe mostrarem ao mundo que conservar as florestas é cuidar do futuro do planeta”, afirmou. O presidente também relacionou a preservação das florestas ao combate à pobreza e à desigualdade.

Para Lula, a Amazônia deve ser o coração de um novo modelo econômico global, em que crescimento e sustentabilidade caminhem juntos. “A conservação das florestas é essencial para o futuro do planeta.” Lula afirmou ainda que a transição energética é inevitável e deve ser liderada pelos países latino-americanos. “Nossa região é fonte segura e confiável de energia limpa e pode acelerar a redução da dependência dos combustíveis fósseis”, destacou. 

