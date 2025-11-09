Lula pede mulher latino-americana na ONU e reforça igualdade de gênero

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste domingo (10/11), em seu discurso da 4ª Cúpula Celac-UE, em Santa Marta, na Colômbia, que é preciso maior participação de mulheres em posições de lideranças, sugerindo até uma representante latino-americana na Organização das Nações Unidades (ONU). Ele retorna ao Brasil, ainda na noite desde domingo, para participar nesta segunda-feira (10/11) da abertura da COP30, em Belém, no Pará.

A reivindicação foi durante sua participação no evento que reúne líderes dos 27 países da União Europeia e das 33 nações da Celac, com foco na retomada do diálogo birregional, no reforço da cooperação política e econômica e na tentativa de destravar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a UE, paralisado desde 2019 por divergências ambientais e tarifárias.

Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo pela ampliação da participação feminina em posições de liderança global. “Somos duas regiões pioneiras da promoção da igualdade de gênero”, afirmou o presidente, destacando que o tema precisa estar no centro da agenda internacional.

Lula defendeu a superação do trabalho não remunerado e desigual que ainda recai sobre as mulheres. “Podemos abrir um caminho para a superação do trabalho não remunerado das tarefas de cuidado, que recai de forma desproporcional sobre as mulheres”, disse.

O presidente criticou o fato de que, mesmo representando mais da metade da população mundial, as mulheres nunca ocuparam o cargo máximo das Nações Unidas. "Mulheres que, apesar de representarem mais da metade da população mundial, nunca exerceram a mais alta função das Nações Unidas. É chegada a hora de termos uma latino-americana no cargo de secretária-geral da ONU”, disse Lula.