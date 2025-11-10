Lula alfineta Trump e propõe ‘impor nova derrota ao negacionismo’ na COP30

A 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, a COP30, começou oficialmente nesta segunda-feira (10/11), em Belém (PA). Na abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma sutil provocação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao pregar o combate ao negacionismo climático.

O republicano criticou a COP 30 e não vai a Belém. Trump, inclusive, retirou os EUA do Acordo de Paris, tratado de combate às mudanças climáticas que completa 10 anos em 2025. No discurso, Lula alfinetou chefes de estado que não compareceram à conferência.

“Se os homens que fazem guerra tivesse aqui nesta Cop, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para a gente acabar com o problema que mata, do que colocar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado”, disse o petista.

Combate ao negacionismo

O chefe de estado brasileiro citou a importância de combater o aquecimento global, citando tragédias recentes que foram influenciadas pelas mudanças climáticas, como o ciclone que devastou o interior do Paraná na última semana.

“O aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP 30 será a COP da verdade”, disse o presidente.

São esperadas entre 40 mil e 50 mil pessoas em Belém. A abertura ainda contou com a posse do presidente da COP30, o embaixador André Aranha Corrêa do Lago.

“Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam ódio e espalham medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota ao negacionismo”, completou Lula.