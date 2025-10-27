O que o PL pensa sobre o futuro político de Eduardo Bolsonaro
PL vê Eduardo como ‘responsabilidade do pai’, a quem caberá decidir caminho do deputado em 2026
O PL não pensa, tampouco planeja, o futuro político de Eduardo Bolsonaro.
Dentro do partido, Eduardo, atualmente, é considerado uma “responsabilidade do pai”. Caberá a Jair Bolsonaro decidir o que será do filho em 2026.
Apesar de não se envolver nas decisões políticas de Bolsonaro sobre Eduardo, Valdemar Costa Neto já sinalizou ao ex-presidente que o deputado não é seu nome favorito para concorrer ao Palácio do Planalto.
A única missão dentro do PL referente a Eduardo é a articulação pela manutenção do mandato dele na Câmara.