O que o PL pensa sobre o futuro político de Eduardo Bolsonaro

O PL não pensa, tampouco planeja, o futuro político de Eduardo Bolsonaro.

Dentro do partido, Eduardo, atualmente, é considerado uma “responsabilidade do pai”. Caberá a Jair Bolsonaro decidir o que será do filho em 2026.

Apesar de não se envolver nas decisões políticas de Bolsonaro sobre Eduardo, Valdemar Costa Neto já sinalizou ao ex-presidente que o deputado não é seu nome favorito para concorrer ao Palácio do Planalto.

A única missão dentro do PL referente a Eduardo é a articulação pela manutenção do mandato dele na Câmara.