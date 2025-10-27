Assine
O que o PL pensa sobre o futuro político de Eduardo Bolsonaro

PL vê Eduardo como ‘responsabilidade do pai’, a quem caberá decidir caminho do deputado em 2026

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
27/10/2025 02:04

O que o PL pensa sobre o futuro político de Eduardo Bolsonaro
O que o PL pensa sobre o futuro político de Eduardo Bolsonaro

O PL não pensa, tampouco planeja, o futuro político de Eduardo Bolsonaro.

Dentro do partido, Eduardo, atualmente, é considerado uma “responsabilidade do pai”. Caberá a Jair Bolsonaro decidir o que será do filho em 2026.

Apesar de não se envolver nas decisões políticas de Bolsonaro sobre Eduardo, Valdemar Costa Neto já sinalizou ao ex-presidente que o deputado não é seu nome favorito para concorrer ao Palácio do Planalto.

A única missão dentro do PL referente a Eduardo é a articulação pela manutenção do mandato dele na Câmara.

overflay