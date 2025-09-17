O segredo de Valdemar Costa Neto
Valdemar têm evitado externar sua preferência para concorrer à Presidência em 2026
Valdemar Costa Neto vem evitando falar para seus maiores aliados do PL qual o nome de sua preferência para concorrer ao Palácio do Planalto pelo partido.
Valdemar, nas reuniões com Jair Bolsonaro, debate o contexto político entorno de todos os nomes aventados, mas procura não demonstrar uma preferência.
Valdemar pretende cumprir a promessa de que a escolha e palavra final sobre o candidato do PL à Presidência será de Bolsonaro.