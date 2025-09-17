Assine
O segredo de Valdemar Costa Neto

Valdemar têm evitado externar sua preferência para concorrer à Presidência em 2026

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
17/09/2025 02:05

Valdemar Costa Neto vem evitando falar para seus maiores aliados do PL qual o nome de sua preferência para concorrer ao Palácio do Planalto pelo partido.

Valdemar, nas reuniões com Jair Bolsonaro, debate o contexto político entorno de todos os nomes aventados, mas procura não demonstrar uma preferência.

Valdemar pretende cumprir a promessa de que a escolha e palavra final sobre o candidato do PL à Presidência será de Bolsonaro.

