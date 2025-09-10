Assine
O calendário bolsonarista para votar anistia na Câmara

Com eventual condenação de Bolsonaro, bolsonaristas vão aumentar a pressão no Congresso

Tatiana Farah
10/09/2025 06:05

Os deputados bolsonaristas querem fechar o cerco ao presidente da Câmara, Hugo Motta, para colocar o projeto de anistia em votação na próxima semana. Na reunião de líderes desta terça-feira, 9, Motta não se comprometeu em votar a pauta.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e Marcel Van Hatten, do Novo, reafirmaram aos colegas que esta é a prioridade da bancada bolsonarista. A pressão, com a eventual condenação de Bolsonaro, deve aumentar na Câmara.

Um dos participantes da reunião de líderes afirmou à coluna que o encontro foi mais tranquilo do que se esperava, dada a tensão do julgamento de Jair Bolsonaro e seu núcleo político. A avaliação é que o voto de Alexandre de Moraes, pedindo a condenação de todo o grupo por todos os crimes citados no processo, já era esperado pelos aliados do ex-presidente, que agora apostam as fichas numa saída via Congresso.

