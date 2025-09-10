Assine
RISCO DE FUGA

Michelle diz que fusca foi revistado para checar se Bolsonaro estava dentro

Ex-primeira-dama relatou em rede social que veículo foi inspecionado antes de ir para oficina; Bolsonaro está em prisão domiciliar

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
10/09/2025 08:53 - atualizado em 10/09/2025 08:53

Michelle Bolsonaro
Michelle diz que Fusca foi revistado para checar se Bolsonaro estava dentro crédito: Carolina Antunes/PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nessa terça-feira (9/9), para ironizar uma revista feita em seu fusca, antes de o automóvel seguir para uma oficina mecânica. Segundo ela, a inspeção tinha como objetivo verificar se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria escondido dentro do veículo.

"Vocês acham que, na frente de um Fusca - onde fica o estepe - cabe um homem de 1,85? Pois bem, hoje meu fusquinha foi para a oficina e tivemos que abrir a frente só para conferir se o Jair não estava escondido lá! Do jeito que andam as coisas, daqui a pouco pedem até para abrir o porta-luvas. Vai que, né?", escreveu a ex-primeira-dama.

Print da publicação de Michelle Bolsonaro
Michelle diz que Fusca foi revistado para checar se Bolsonaro estava dentro Reprodução/Redes Sociais

Na publicação, a ex-primeira-dama compartilhou uma foto do carro, de cor bege, com o porta-malas dianteiro e o motor, na parte traseira, abertos.

O episódio acontece em meio à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 4 de agosto. O magistrado justificou a decisão alegando que o ex-presidente descumpriu, de forma reiterada, medidas cautelares impostas anteriormente pelo Supremo.

Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar?

  • O ex-presidente admitiu ter transferido R$ 2 milhões para custear a permanência do filho, da nora e dos netos nos Estados Unidos, informação confirmada em depoimento à Polícia Federal;
  • Antes da prisão domiciliar, em 18 de julho, Bolsonaro já havia recebido restrições: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar as redes sociais e de sair de casa à noite e nos fins de semana;
  • A PGR aponta que Bolsonaro liderou a trama golpista. Ele responde por: tentativa de golpe de Estado; tentativa de abolição do Estado democrático de direito; associação criminosa armada; dano qualificado ao patrimônio público; deterioração de patrimônio tombado.

