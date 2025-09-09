Flávio Bolsonaro chama de "encenação absurda" voto de Moraes

O voto do ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), repercutiu fortemente nas redes sociais. Em sua manifestação, Moraes defendeu a condenação integral do ex-presidente Jair Bolsonaro e a dos outros sete réus.

A reação veio de imediato. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-mandatário, criticou duramente o magistrado e afirmou que não aceitará o que classificou como uma “encenação absurda” do ministro do STF.

Na plataforma X, os termos “julgamento de Bolsonaro” e “somos todos Bolsonaro” rapidamente entraram nos assuntos mais comentados, a primeira com cerca de 30 mil menções, e a segunda com mais de 100 mil. Já as defesas de Bolsonaro e do general Braga Netto deixaram o tribunal sem conceder entrevistas, informando que só se pronunciarão ao término do julgamento.

No campo oposto, parlamentares críticos ao ex-presidente celebraram a posição de Moraes. A deputada Jandira Feghali (PSOL-RJ) afirmou que a proposta de anistia ampla articulada pelo PL — que incluiria até a volta da elegibilidade de Bolsonaro em 2026 — é inconstitucional e representa uma ameaça à democracia. O deputado Rogério Corrêa (PT-MG) avaliou que o voto do ministro reforça a evidência da “continuidade do golpismo”.