Assine
overlay
Início PlatôBr

PL procura um ‘Tarcísio’ para destravar anistia no Senado

Alcolumbre se mostra, por enquanto, irredutível quanto a pautar anistia ampla e irrestrita no Senado

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
10/09/2025 02:03

compartilhe

Siga no
x
PL procura um ‘Tarcísio’ para destravar anistia no Senado
PL procura um ‘Tarcísio’ para destravar anistia no Senado crédito: Platobr Politica

O PL está à procura de um nome para conseguir negociar com Davi Alcolumbre e destravar a anistia no Senado, assim como fez Tarcísio de Freitas com Hugo Motta na Câmara na semana passada.

Lideranças do partido de Jair Bolsonaro consideram que, devido à proximidade de Alcolumbre com o governo Lula, será muito difícil pautar a anistia ampla e irrestrita na Casa. O presidente do Senado tem indicado que não pretende fazê-lo e que levará à frente um texto alternativo, mais “leve”.

Deputados do PL, assim como os do PT, sabem que Alcolumbre não passará a anistia a Bolsonaro enquanto tiver cargos indicados no governo — os ministros da Integração Nacional e das Comunicações são escolhas dele.

Por isso, a aposta dos bolsonaristas é no poder de negociação do União Brasil com Alcolumbre com vistas a 2026. Se negociações mais favoráveis do que cargos no Executivo surgirem, deputados do PL acreditam que o senador pode mudar de postura quanto à anistia.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay