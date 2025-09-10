PL procura um ‘Tarcísio’ para destravar anistia no Senado

O PL está à procura de um nome para conseguir negociar com Davi Alcolumbre e destravar a anistia no Senado, assim como fez Tarcísio de Freitas com Hugo Motta na Câmara na semana passada.

Lideranças do partido de Jair Bolsonaro consideram que, devido à proximidade de Alcolumbre com o governo Lula, será muito difícil pautar a anistia ampla e irrestrita na Casa. O presidente do Senado tem indicado que não pretende fazê-lo e que levará à frente um texto alternativo, mais “leve”.

Deputados do PL, assim como os do PT, sabem que Alcolumbre não passará a anistia a Bolsonaro enquanto tiver cargos indicados no governo — os ministros da Integração Nacional e das Comunicações são escolhas dele.

Por isso, a aposta dos bolsonaristas é no poder de negociação do União Brasil com Alcolumbre com vistas a 2026. Se negociações mais favoráveis do que cargos no Executivo surgirem, deputados do PL acreditam que o senador pode mudar de postura quanto à anistia.