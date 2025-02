'Não é assunto dos brasileiros', diz Alcolumbre sobre projeto de anistia

TO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta quarta-feira (19/2) que a anistia aos envolvidos no ataque golpista de 8 de janeiro não está em debate e não é assunto dos brasileiros.

"Isso [anistia] não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto, a todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos, na nossa sociedade, dividindo um assunto que não é um assunto dos brasileiros", afirmou.

O projeto de lei que anistia os envolvidos e abre brecha para beneficiar Jair Bolsonaro (PL) em uma eventual condenação é pauta prioritária do ex-presidente. Horas antes de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro foi ao Senado tratar do tema com aliados.

"Acho que na Câmara já tem quorum para aprovar a anistia", afirmou o ex-presidente nessa terça-feira (18/2) ao sair do encontro.