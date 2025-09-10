Coincidência na data de nascimento de Moraes movimenta as redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), as redes sociais apontam uma coincidência na biografia do ministro Alexandre de Moraes. Ele nasceu em 13 de dezembro de 1968, mesmo dia em que foi instituído o Ato Institucional número 5 (AI-5).

A medida é considerada a mais repressiva dos decretos promulgados durante a ditadura militar brasileira. Ele suspendeu direitos e garantias individuais, fechou o Congresso Nacional, cassou mandatos, permitiu prisões sem justificativa e suspendeu o habeas corpus. O AI-5 intensificou a repressão política, sendo o marco inicial dos chamados "anos de chumbo".

Por conta disso, alguns internautas usaram as redes sociais para dizer que Moraes age como um predestinado, que defende a manutenção da democracia. “O Ministro Moraes nasceu no dia em que foi assinado o AI-5, o pior e mais perverso ato militar, idolatrado pelos Bolsonaros e canalhas afins”, escreveu um perfil.

“Quem diz que na vida tudo é um mero acaso, eu digo: Alexandre de Moraes nasceu no dia, mês e ano do AI-5 que jogou o Brasil em mais de 20 anos escuros de uma ditadura. Mais de 50 anos depois, ele é o relator que está mandando para a cadeia os que tentaram o novo golpe!”, apontou outro.

“Uma info que fiquei de cara, e dou palmas pro roteirista de 2025 por essa ligação, que o Moraes nasceu justo no dia que a ditadura fez o AI-5, e a ditadura ficou muito brutal no Brasil”, publicou um terceiro. Veja mais:

Sempre odiei fazer aniversário no dia do AI-5. Hoje, adoro ser quase irmã gêmea de Moraes, separada por um manto preto, uma Magnitiski, algumas décadas e muitos fios de cabelo????????‍??



Roteiro de Brasil ?? https://t.co/kdXAJ4u8A8 — Amanda Miranda (@amanda_miranda) September 9, 2025

acho tão cunt que o alexandre de moraes nasceu no dia da publicação do AI-5, os roteiristas foram babado nessa — narciso ??‍???? (@marxmeupai) September 9, 2025

O ministro Alexandre de Moraes nasceu no dia 13 de dezembro de 1968. O dia do AI-5. Hoje é ele que diz que “o Brasil viveu uma ditadura que matou, torturou”. E lembra que esse era o risco desse movimento que está sendo julgado. Por coincidência, ou capricho do roteirista, nasceu… — Míriam Leitão (@miriamleitao) September 9, 2025

O que é o AI-5?

De acordo com o Arquivo Nacional, a ditadura militar implementou o AI-5 para retirar os direitos constitucionais que restavam depois do golpe de 1964, aprofundando a repressão no Brasil. Com a medida, o então presidente, Arthur da Costa e Silva, criava poderes para si, como:

Fechamento do Congresso;

Cassação de mandatos;

Intervenção nos estados;

Decretação do estado de sítio sem os trâmites legais da Constituição;

Suspensão de direitos políticos dos cidadãos;

Prisões sem justificativa;

Suspensão do direito do habeas corpus;

Suspensão da atuação do judiciário nos atos enquadrados no AI-5.

Outras coincidências

A data de aniversário de Alexandre de Moraes também guarda outras duas coincidências curiosas. É o mesmo dia em que nasceram a cantora Taylor Swift, em 1989, e Luiz Gonzaga, em 1912.

Inclusive, é por causa de Gonzagão que o dia 13 de dezembro é denominado o Dia do Forró. É também o Dia Nacional do Cego, uma data criada para combater o preconceito contra pessoas com deficiência visual. Por fim, para os católicos, é o dia de Santa Luzia, a padroeira dos olhos.

Qual é o signo de Alexandre de Moraes?

Alexandre de Moraes nasceu em 13 de dezembro de 1968, em São Paulo, sob o signo de sagitário. Como a hora de nascimento do ministro não foi divulgada, não é possível saber o ascendente dele.

De acordo com o site Astrolink, o mapa astral de Moraes destaca algumas características, como: