Assine
overlay
Início PlatôBr

Míriam Leitão processa senador bolsonarista que mentiu sobre ela

Jorge Seif atacou Míriam Leitão em discurso no Senado e espalhou mentira de que jornalista e imortal da ABL foi anistiada

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
08/09/2025 06:02

compartilhe

Siga no
x
Míriam Leitão processa senador bolsonarista que mentiu sobre ela
Míriam Leitão processa senador bolsonarista que mentiu sobre ela crédito: Platobr Politica

A jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Míriam Leitão apresentou ao STF na quinta-feira, 4, uma queixa-crime por calúnia e difamação contra o senador bolsonarista Jorge Seif, do PL de Santa Catarina. O processo movido pela defesa de Míriam trata de ataques que ela sofreu de Seif no plenário do Senado, em março. O caso está nas mãos de Cármen Lúcia.

Ao defender uma anistia aos golpistas do 8 de Janeiro, Seif afirmou que Míriam havia sido anistiada durante a ditadura. Ele citou a jornalista em meio a outros nomes, como a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro José Dirceu, o ex-deputado Fernando Gabeira e o guerrilheiro Carlos Marighella, e se referiu a todos como “anistiados políticos que mataram, roubaram, sequestraram, sequestraram avião, explodiram bomba em banco”.

Míriam Leitão, no entanto, nunca foi anistiada, porque não cometeu nenhum crime. Em 1972, integrante do movimento estudantil no Espírito Santo e então grávida do primeiro filho, a jornalista passou três meses presa num quartel do Exército em Vila Velha (ES), onde foi torturada.

Míriam levou tapas, chutes e teve que ficar nua dentro de um auditório diante de soldados. Ela também foi trancada, nua, dentro de uma sala escura com uma jiboia. Foi ameaçada de estupro coletivo por três torturadores.

A jornalista foi acusada de pichação, participar de reuniões e distribuir panfletos contra a ditadura, mas nunca de ações armadas. Em 1974, cinco anos antes da Lei da Anistia, Míriam foi julgada e absolvida pelo Superior Tribunal Militar (STM).

No processo ao STF, os advogados de Míriam Leitão argumentaram que a imunidade parlamentar de Jorge Seif não deve ser aplicada aos ataques que ele fez contra a jornalista.

A ação afirmou que “ao imputar-lhe, de maneira irresponsável e sem qualquer comprovação, a prática de crimes gravíssimos, o senador ultrapassou os limites da liberdade de expressão, passando a atacar de forma direta e agressiva a integridade moral de uma profissional da imprensa respeitada”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay