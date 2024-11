‘Bolsonarismo está matando parte da igreja no Brasil’, diz deputado-pastor

O pastor e deputado federal Henrique Vieira (PSOL-RJ) disse ao podcast Fé e Poder, do PlatôBR, que o bolsonarismo “está matando parte da igreja no Brasil”. Pastor da Igreja Batista do Caminho, Vieira, por ser de esquerda, é minoria entre os parlamentares evangélicos. Até por isso, critica fortemente as ações da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso, da qual não faz parte.