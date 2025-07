As apostas no Centrão sobre prisão de Bolsonaro antes de condenação

A ida de Jair Bolsonaro ao Congresso nesta segunda-feira, 21, falando pelos cotovelos e com a tornozeleira eletrônica à mostra, e a ordem de Alexandre de Moraes para que os advogados dele se expliquem, assinada logo em seguida, fizeram aumentar no Centrão as apostas em uma prisão de Bolsonaro antes da condenação no processo sobre a tentativa de golpe.

Políticos do grupo ouvidos reservadamente pela coluna chamaram a atenção para o gesto ostensivo de Bolsonaro nessa segunda — uma mudança de estratégia e tanto a quem vinha se negando a exibir a tornozeleira nos dias anteriores. Ainda mais depois de Moraes ter deixado claro, horas antes, que configuraria uma violação das medidas cautelares o uso indireto de redes sociais pelo ex-presidente, como entrevistas transmitidas nas plataformas.

Um desses integrantes do Centrão avaliou que o ex-presidente possa estar “forçando” uma prisão por Moraes para escalar ainda mais o embate entre o governo Donald Trump e o STF.

Mesmo que o ministro não mande prendê-lo agora, em razão da performática ida ao Congresso, as apostas em uma prisão antes da conclusão do processo do golpe estão em alta na banca do Centrão. “É difícil imaginar que o presidente [Bolsonaro] não volte a descumprir alguma dessas limitações do Alexandre em algum momento”, disse esse político.