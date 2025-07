Quando Zeca Dirceu saberá se terá que disputar 2º turno no PT do Paraná

O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, espera fechar a fatura da eleição interna do partido no estado na quinta-feira, 17. A comissão eleitoral nacional da legenda vai julgar nesse dia o recurso do deputado que pede a anulação dos votos de ao menos 17 municípios paranaenses.

Como a coluna adiantou, Zeca Dirceu ingressou com o recurso na semana passada, tão logo acabou o primeiro turno da eleição petista no Paraná. Ele apresentou documentos e vídeos que, segundo ele, apontam para falhas na eleição, desde a ausência de mesários até seções eleitorais instaladas em residência de filiados.

Filho do ex-ministro José Dirceu, Zeca está no segundo turno contra o atual presidente do PT paranaense, Arilson Chiorato, apoiado pela ministra Gleisi Hoffmann. Apesar da oposição, o deputado disse à coluna que Gleisi não interferiu no processo eleitoral naquele que é o estado de origem da ministra.

Segundo o deputado, caso os municípios citados tenham seus votos anulados, ele poderá sair vitorioso ainda no primeiro turno. Entre os municípios citados no recurso, estão pequenas cidades e outras de maior porte, como Maringá.

O segundo turno está previsto para 27 de julho. Caso Zeca Dirceu perca na instância da comissão eleitoral, pode ainda recorrer ao diretório nacional do PT.