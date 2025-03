STF terá reunião sem ministros para definir julgamento da denúncia sobre golpe

Nesta semana, vão se reunir no STF representantes das secretarias de Segurança, Comunicação e Administração de Serviços com o Diretor-Geral, Eduardo Toledo. A ideia é organizar detalhes sobre as sessões da Primeira Turma dos dias 25 e 26, destinadas ao julgamento da denúncia contra oito acusados de tramar um golpe de Estado – entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ministros do tribunal não vão participar da reunião. Serão definidas questões técnicas, como a necessidade de reforço no esquema de segurança. Já ficou definido que as sessões serão transmitidas pela TV Justiça. Normalmente, o canal exibe apenas sessões do plenário. Diante da importância do julgamento sobre a trama golpista, foi aberta uma exceção.