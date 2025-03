Saiba qual papel José Dirceu desempenha hoje no PT

Ex-ministro da Casa Civil, ex-deputado cassado por denúncias de corrupção, preso nos escândalos do mensalão e, também, da Lava Jato. Durante todo tempo que teve problemas com seus processos na Justiça, José Dirceu não deixou de ser um articulador do PT, com olhar preciso sobre a conjuntura política. As andanças dele pelo país só cessaram nos períodos que esteve na prisão. Depois que deixou a cadeia, o petista retomou a atuação partidária com viagens e reuniões nos estados, mas com discrição.

Esta semana, Dirceu deu mais um passo para voltar às atividades públicas da política. Na noite de terça-feira, 11, ele comemorou com uma festa para centenas de convidados seu aniversário de 79 anos. Durante cerca de quatro horas, o ex-ministro recebeu de pé os cumprimentos dos que foram prestigiá-lo, entre eles vários ministros e políticos importantes, como o titular da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL).

O tamanho da fila e o perfil dos presentes deram a dimensão da relevância de Dirceu para o partido e na política nacional. Nos seus planos, anunciados na festa, está uma candidatura a deputado federal em 2026. Se for eleito, vai recuperar mais um pedaço do prestígio abalado pelas denúncias que o afastaram dos cargos no governo e no partido.

Relatos no meio da noite

No período que ficou longe dos holofotes, Dirceu volta e meia voltava de suas viagens pelo país com relatos feitos, às vezes no meio da noite, para a direção do partido. Falava de encontros com prefeitos, governadores e outros líderes, sempre com recomendações sobre como a legenda deveria cuidar da política em cada estado ou município.

As orientações, de modo geral, eram seguidas. “Ele sempre ajudou, sempre esteve muito dentro e muito bem informado sobre tudo que acontecia no partido e na política brasileira. Ele terá daqui pra frente o mesmo papel que sempre teve: o de articulador politico do PT”, disse um petista da cúpula do partido, em reservado.

“Militante”

Apesar de sua intensa relação com o partido, Dirceu não esteve presente na campanha petista de 2022 e também não foi convidado para a posse de Lula no 3º mandato. Mesmo assim, foi para a Esplanada dos Ministérios, onde assistiu à cerimônia no gramado, junto com populares.

Cerca de um mês depois, porém, no evento aniversário de 43 anos do PT, petistas fizeram fila para cumprimentá-lo e para fazer fotos. Mais uma vez, Dirceu se mostrou um coadjuvante, sentando-se no fundo do palco do imenso auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. As luzes não o alcançavam. Mas quando Lula iniciou seu discurso, buscou visualizar o companheiro para agradecê-lo.

“Companheiros e companheiras, eu quero agradecer cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro José Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei”, disse Lula. Dirceu se levantou, sorriu, e voltou para seu assento. Logo depois, em entrevista à CNN Brasil, Lula disse que Dirceu “é um agente e militante político da maior qualidade” e não tem que “andar escondido”.

Agora de volta aos holofotes, o ex-chefe da Casa Civil ainda é parcimonioso quando fala sobre o papel que desempenha no partido. Perguntado pelo PlatôBR sobre essa atuação, respondeu com apenas uma palavra: “Militante”.