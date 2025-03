Em festa, Barroso recomenda acender as luzes para vencer momento de escuridão

Na comemoração de seus 67 anos, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, afirmou aos convidados que o mundo vive um momento de escuridão. Para ele, seria preciso acender as luzes para atravessar essa fase.

Entre os presentes, estavam nove dos onze ministros do tribunal; o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Barroso abriu as portas de sua casa, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, para receber os convidados. Como tem feito nos últimos anos, pegou o microfone e soltou a voz. O repertório do ministro conta com clássicos da MBP, sambas tradicionais e músicas sertanejas.

Na festa do ano passado, o ministro fez dueto com a cantora baiana Daniela Mercury. Neste ano, subiu ao palco com Michael Sullivan, o compositor responsável por grandes hits dos anos 1980. Da plateia, Paula Lavigne, casada com Caetano Veloso, aplaudiu.

Também estavam na festa 12 integrantes do STJ (Superior Tribunal de Justiça), juízes de instâncias inferiores e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Não compareceram à celebração os ministros do STF Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

Enquanto isso, também em Brasília, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu recebia convidados para comemorar o aniversário. Entre os ministros do governo que compareceram ao evento estavam Fernando Haddad, da Fazenda, e Sidônio Palmeira, da Secom. Em 2012, o STF condenou Dirceu no processo do mensalão. Agora, o petista ensaia retornar à política.