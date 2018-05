Justiça determina prisão de José Dirceu por condenação na Lava-Jato

(foto: Wikimedia Commons)

O ex-ministro José Dirceu teve o pedido de prisão expedido nesta quinta-feira determinando que ele comece a cumprir a pena de 30 anos e nove meses , pela condenação na Lava-Jato. O ordem foi assinada pela juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal. Dirceu terá que comparecer à carceragem da Polícia Federal, em Brasília, até às 17h desta sexta-feira.Dirceu foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro, em 1ª instância, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras.O ex-ministro teve a pena aumentada pelo Tribunal de 20 anos e 10 meses para 30 anos, 9 meses e 10 dias.O petista foi preso em agosto de 2015, por ordem de Moro. Em maio de 2017, o ex-ministro foi solto por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Dirceu está morando em Brasília e usa tornozeleira eletrônica.Por meio do embargo de declaração, a defesa questionava obscuridades nos votos dos desembargadores da Corte de apelação da Operação Lava-Jato.No mês passado, a 4a Seção do Tribunal Regional Federal já havia negado os embargos infringentes.A decisão de hoje do TRF-4 também alcança o empreiteiro Gerson de Mello Almada, ex-Engevix, e o lobista Antônio Guimarães Hourneaux de Moura.Com agência