Guerra dos irmãos Gomes infla PSB no Ceará

Em 2022, o PSB não elegeu ninguém entre os 46 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará, mas, a partir desta semana, o partido tornou-se a maior bancada do estado. A “mágica” nasceu do racha dos irmãos Cid e Ciro Gomes e da ida de Cid do PDT para o PSB, no ano passado.

Com isso, na semana passada, o PSB filiou dez deputados e dois suplentes que obtiveram na Justiça Eleitoral o direito de mudar de partido sem perder o mandato. A alegação dos parlamentares foi perseguição política. O PSB emplacou até a presidência da Assembleia Legislativa, com o mandato de Romeu Aldigueri.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse à coluna que divide as glórias do crescimento partidário entre Cid Gomes e o presidente do partido no estado, Eudoro Santana, que é pai do ministro da Educação, Camilo Santana.

À bancada de deputados do PSB somam-se ainda 65 das 184 prefeituras do Ceará.