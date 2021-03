Cid Gomes : 'Congresso não pode ser cúmplice desse genocídio'

Major Olímpio foi homenageado por colegas nas redes sociais (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)



Major Olímpio, que COVID-19. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco (DEM) decretou luto oficial de 24 horas em homenagem ao senador. Companheiros de Senado, deputados e outras figuras conhecidas no meio político também foram às redes sociais lembrar o legado e prestar homenagem a, que teve morte cerebral decretada depois de ficar internado desde o início do mês por. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco (DEM) decretoude 24 horas em homenagem ao senador.

Irmão de Ciro Gomes, o senador Cid Gomes (PDT-CE) prestou solidariedade à família do senador Major Olímpio (PSL-SP), mas cobrou atitudes mais concretas do governo federal e atacou o presidente Jair Bolsonaro pela atuação pouco eficaz na pandemia.





“Quantas pessoas precisarão morrer para ser instalada a CPI da COVID no Senado Federal? Os requisitos legais já foram preenchidos. O descaso de Bolsonaro precisa parar. O Congresso não pode ser cúmplice desse genocídio”, publicou Cid Gomes.

Ele lamenta que o Palácio do Planalto não faça sua parte: “A pandemia agravada pela irresponsabilidade do governo continua a acumular mortos. Hoje morreu o senador Major Olimpio. Era meu colega e um parlamentar atuante e muito ativo na defesa do que acreditava”.





Rodrigo Pacheco destacou a proximidade com o companheiro: “Brincávamos nos corredores da Casa sobre a política do café-com-leite, momento da história do nosso país. Pensávamos diferente, mas gostávamos e respeitávamos um ao outro. No dia de hoje, perdemos um companheiro de trabalho, um trabalhador, um amigo. Perdemos mais um brasileiro”.

O também mineiro Antônio Anastasia destacou o envolvimento de Major Olímpio com a segurança pública, sua principal bandeira no Senado: “Até outro dia o senador Major Olimpio estava conosco trabalhando. Com seu jeito peculiar, incisivo, sempre guerreiro e obstinado pelas causas que acreditava, em defesa especialmente da segurança pública, área para a qual se dedicou durante toda sua vida”. “Hoje o perdemos para essa doença que já dilacerou quase 300 mil famílias. Meu sentimento é de pesar e de tristeza”, finalizou.

Antigo aliado do senador paulista, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) fez uma postagem curta sobre a morte do companheiro: Meus sentimentos a familiares e amigos do senador Major Olímpio. Que Deus o tenha e conforte a todos"





Davi Alcolumbre (DEM-AP) também lembrou do senador paulista: “Perde a política brasileira e todos nós, que ficamos mais pobres e mais tristes. Que Deus o receba e console a família, os amigos e os inúmeros eleitores e admiradores do nosso Major Olímpio. Fica aqui a saudade e o meu profundo pesar”, publicou.

Após a morte de Major Olimpio, o presidente Jair Bolsonaro cancelou ida ao Congresso para ato simbólico de entrega das MPs que permitem a retomada do auxílio emergencial.





O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também lembrou do antigo aliado político: “Em que pese termos diversas discordâncias, não torço pela morte de ninguém. Que Deus conforte a família e amigos do Senador Major Olímpio neste difícil momento”.