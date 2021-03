Após covid-19, Lasier Martins tem alta e Alessandro Vieira deve sair do hospital

Após 13 dias de internação, o senador Lasier Martins (Pode-RS) teve alta do Hospital São Lucas, em Porto Alegre, nesta quinta-feira, 18. Ele foi internado depois de ter sido diagnosticado com covid-19. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele continuará a recuperação em casa.



"Agradeço a Deus, à família e aos profissionais de saúde que me atenderam neste período. Quero agradecer ainda aos milhares que me enviaram mensagens de carinho e fizeram orações em favor da minha saúde", afirmou Lasier, em publicação nas redes sociais.



Lasier Martins foi diagnosticado com covid-19 no início do mês, na mesma semana em que os senadores Major Olimpio (PSL-SP) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) também testaram positivo para o novo coronavírus.



Olimpio teve morte cerebral nesta quinta. Alessandro Vieira deve ter alta na sexta-feira, 19, de acordo com a assessoria de imprensa.



"Estou em pleno processo de recuperação da Covid, graças a Deus, ao apoio da família, e ao atendimento qualificado de diversos profissionais de saúde de Sergipe e São Paulo", afirmou o senador, que mais tarde lamentou a morte cerebral do colega. "Olimpio morreu lutando na linha de frente, do mesmo jeito guerreiro que sempre viveu."