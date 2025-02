Ministério dos Portos homologa leilão do terminal de minério de ferro em Itaguaí

O Ministério dos Portos e Aeroportos homologou nesta sexta-feira, 7, o leilão de graneis sólidos minerais destinado a minério de ferro no porto de Itaguaí (RJ). O certame foi feito pela Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) no final do ano passado na B3 e teve a Cedro Participações como vencedora em lance único da área.

A assinatura do contrato, que prevê investimentos de R$ 3,58 bilhões em 35 anos, está marcada para o dia 21 de fevereiro, com a presença de Lula e do ministro Silvio Costa Filho.

O investimento é visto como estratégico pelo governo para aumentar a competitividade da indústria, ao dar mais acesso para mineradoras ao escoamento da produção, tanto no mercado interno quanto em exportações.

Com oferta de R$ 1 milhão e sem concorrentes, a Cedro Participações, representada pela Ágora, será a primeira mineradora de ferro a verticalizar as operações, isto é, será responsável por praticamente toda a sua operação, da produção ao transporte.