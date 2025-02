Globo versus Record: a visita de executivos da emissora do Bispo Macedo à CBF

Executivos da TV Record estiveram nessa quinta-feira, 7, no escritório da CBF em Brasília. Eles foram recebidos pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. A visita teve como objetivo discutir o planejamento das cotas de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro para este ano.

A TV Record apresentou um projeto que destaca o uso de diversos recursos tecnológicos, para demonstrar sua capacidade de transmitir os jogos com a mesma qualidade técnica oferecida por outras emissoras, como a TV Globo. A iniciativa busca contornar eventuais receios da CBF quanto à qualidade das transmissões pela Record.

A visita da emissora de Edir Macedo a Ednaldo reflete o interesse do canal em fortalecer sua posição como uma das principais transmissoras do futebol brasileiro, garantindo aos telespectadores uma cobertura de alta qualidade dos jogos da Série A do Brasileirão.