O estilo Davi Alcolumbre

O governo já se prepara para lidar com o estilo diferente do virtual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Enquanto Rodrigo Pacheco é extremamente polido e afável, Alcolumbre é, nas palavras de um integrante do entorno de Lula, “mais impositivo e guerreiro”. Pode ser uma relação menos harmoniosa no dia a dia, mas a expectativa do governo é que, quando ele encampar uma pauta do governo, será mais aguerrido para defendê-la no Senado.

Deve pesar também a boa relação de amizade que Davi Alcolumbre tem com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner.