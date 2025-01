Sob risco no governo, Márcio Macêdo cumpre agenda com João Campos em Recife

Não é de hoje que se cogita no Planalto a saída de Márcio Macêdo da Secretaria-Geral da Presidência, agora com um incremento: a substituta seria Gleisi Hoffmann, presidente do PT. O ministro, entretanto, decidiu ignorar o noticiário e está tocando as pautas do ministério como se nada estivesse acontecendo.

Macêdo embarca nesta quarta-feira, 29, para o Recife, onde tem encontro com o prefeito João Campos. Tem pelo menos dois eventos marcados em Pernambuco. Vai celebrar a adesão da Prefeitura do Recife ao Plano Nacional Juventude Negra Viva e irá à inauguração da Bienal da UNE.

Gleisi Hoffmann, escaldada, também não quer comentar o assunto. Passou parte da tarde de segunda-feira, 27, em reunião na Liderança do PT na Câmara, com Lindbergh Farias e José Guimarães, líder do governo. O foco agora é a disputa na Casa pelos cargos de comissão. O partido já decidiu que o primeiro-secretário na chapa de Hugo Motta será o deputado Carlos Veras. E Lindbergh assumirá a liderança do PT.