André Esteves está decepcionado com Fernando Haddad

Outrora grande entusiasta de Fernando Haddad, o banqueiro André Esteves tem surpreendido seus amigos com o desânimo em relação ao ministro da Fazenda.

O dono do BTG, que no começo do governo ajudou a empolgar a Faria Lima com o petista, agora tem se dito pessimista com a possibilidade de Haddad conseguir levar o governo ao nível de responsabilidade fiscal almejado na Faria Lima.

Esteves tem dito, porém, que, se o mercado acha que Lula III está ruim com Haddad, não queira imaginar como seria sem ele.

A avaliação surpreende também porque Esteves e Haddad passaram a trocar zaps com grande frequência desde então.

O banqueiro, aliás, é, dos seus pares, aquele com quem o ministro mais tem proximidade. Em agosto do ano passado, Esteves chegou a dizer que Haddad era “um herói da economia brasileira”.