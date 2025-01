Pablo Marçal gastou mais com anúncios na Meta do que perfil do governo Lula

O influenciador de direita Pablo Marçal gastou mais que o perfil do governo Lula nas redes sociais da Meta nos últimos três meses. Um levantamento feito pela empresa de marketing digital Ativaweb traz um ranking dos maiores clientes brasileiros da empresa comandada por Mark Zuckerberg, que controla WhatsApp, Facebook e Instagram.

Pablo Marçal lidera os gastos, tendo investido R$ 1.707.250 nos últimos três meses. É seguido pelo perfil Governo do Brasil, com R$ 1.512.590. Em terceiro lugar, mas com metade do gasto do governo, vem o banco BV (R$ 723.688). O parlamentar de direita Bruno Engler, de Minas, está em quinto lugar, na frente de empresas como Petrobras e BNDES. As duas empresas de comunicação que aparecem nesse ranking são GloboNews, em sétimo, e Revista Oeste, em décimo.

A pesquisa foi feita no período de 20 de outubro a 20 de janeiro.

Chamou a atenção que, embora tenha sido candidato em São Paulo, Pablo Marçal investiu em impulsionamento na maioria dos estados, o que pode mostrar que ele adotou a estratégia de crescer nacionalmente aproveitando a popularidade que ganhou na eleição municipal.

A lista dos 10 maiores clientes da Meta no Brasil:

1. Pablo Marçal: R$ 1.707.250

2. Governo do Brasil: R$ 1.512.590

3. BV: R$ 723.688

4. Eduardo Pimentel: R$ 686.870

5. Bruno Engler: R$ 574.587

6. Petrobras: R$ 514.838

7. GloboNews: R$ 429.834

8. BNDES: R$ 420.428

9. Portal Concursos: R$ 382.270

10.? ?Revista Oeste: R$ 376.814