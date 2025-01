Mais uma mentira de Marçal? Assessoria dele não sabe se vídeo com Trump foi ontem

Constrangida, a assessora de imprensa de Pablo Marçal, Luma Vidal, afirmou à coluna que não sabe dizer se o vídeo divulgado pelo coach é dessa segunda-feira, 20, na posse de Donald Trump. Marçal divulgou em suas redes sociais e por meio de sua assessoria uma nota e um vídeo, dando a entender que o encontro com Trump havia sido ontem.

“Estou tentando falar com o Pablo, não tenho certeza das datas. Ele não me atende”, afirmou Luma Vidal.

Entretanto, Marçal não foi ao Capitólio, onde Trump usou uma gravata semelhante à do vídeo. No baile da posse, à noite, onde também não se sabe se Marçal foi, o traje era black-tie. Trump, portanto, usava uma gravata borboleta.

Independentemente de ser mais uma fake news ou não de Marçal, o efeito político foi obtido. Enquanto a família Bolsonaro se regozija de ter uma excelente relação com Donald Trump, a ponto de, segundo eles, o presidente americano estar disposto a intervir no Brasil, até com sanções, para evitar que Jair vá preso, foi Marçal quem circulou hoje um vídeo ao lado de novo presidente. Se é ou não verdade, pouco importa no mundo da pós-verdade de que Marçal, Bolsonaro e Trump se valem.